В городе Нур-Султан состоялось 18-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном. В заседании приняли участие сопредседатели комиссии, делегации во главе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и заместителем премьер — министра-министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым, сообщает АПА.

До заседания состоялась двусторонняя встреча сопредседателей, где последние обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами и повестке дня заседания комиссии.

Выступивший на заседании Парвиз Шахбазов отметил, что инициаторов и активных участников важных международных проектов – Азербайджан и Казахстан объединяют прочные братские отношения, имеющие глубокие исторические корни, и многолетний опыт успешного сотрудничества. Было отмечено, что сегодня благодаря политической воле Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева успешно развиваются связи между нашими странами, активно реализуются совместные проекты.

Он также подчеркнул, что находящаяся на стадии согласования «Комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022-2026 годы» имеет большое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества и станет дорожной картой для развития нашего диалога.

Министр отметил, что торговые отношения между двумя странами динамично развиваются.

Заместитель премьер — министра-министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в своем выступлении отметил, что Азербайджан, с которым их связывают многовековые дружеские связи и конструктивный политический диалог, всегда был и остается надежным партнером Казахстана. «В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. За эти годы был налажен эффективный диалог в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Мы заинтересованы в участии в восстановительно-восстановительных работах, проводимых в направлении создания современной инфраструктуры и достойных условий жизни на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана».

В конце заседания был подписан протокол по итогам 18-го заседания Совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Было согласовано проведение 19-го заседания комиссии в Баку в следующем году.