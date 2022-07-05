У армянской дипломатии—повод для шумной радости. Как уже сообщал Minval, Канада открывает в Армении своё посольство. Причём в Оттаве весьма прозрачно намекнули устами главы своего МИДа Мелани Жоли, что это дипломатическое расширение «поможет направлять реакцию Канады на угрозы безопасности, укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, а также в дальнейшем противостоять последствиям российского вторжения в Украину и поддержать Армению в ее демократическом развитии».

Свои восторги по этому поводу успел выразить Арарат Мирзоян, министр иностранных дел Армении: «Это еще одна веха в поступательном развитии армяно-канадских отношений, которая еще больше укрепит наше двустороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях».

Интересно, конечно, что именно подразумевал Мирзоян, рассуждая об «общих ценностях». Тем более что в Оттаве не стали скрывать, что открытие посольства в Ереване — это «шпилька» России. И какой бы неопытной ни была команда Пашиняна, вряд ли там этого не поняли. Так что господин Мирзоян направляет Канаде, да и не только Канаде, недвусмысленный сигнал: «Дорогие политики «коллективного Запада», приходите и перекупите нас у Москвы. Мы готовы продаться». С учётом нынешних отношений России и Армении это уже откровенное предательство.

Строго говоря, Канада — не первая страна, которая решила «подвинуть» Россию на армянском поле. В новейшей истории Армении были и переговоры с Евросоюзом по соглашению об ассоциации, которое Ереван в последнюю минуту не подписал и вступил в ЕАЭС, и заигрывания с Францией, которые тоже закончились ничем. И нелишне помнить: если в Армении с такой легкостью «пинают» Москву, которая, без иронии, оказывает Армении беспрецедентную поддержку, от обеспечения безопасности и охраны границ до содержания инфраструктуры и поставок нефти и газа по внутренним ценам, то Канаду вместе с Францией и Люксембургом там «кинут» ещё быстрее. Особенно когда поймут, что «российских» объёмов помощи там не будет.

Но это потом. А пока в Москве на очередную попытку своего сателлита «переметнуться в другой лагерь» отреагировали быстро и жестко. И напомнили Армении, что переоценивать свою самостоятельность. Россия открыто выступила против открытия посольства Канады в Армении, чему еще недавно бурно радовались в Ереване. Посольство РФ больно ткнуло Ереван носом в ереванские же восторги: во-первых, там отметили, что открытие посольства Канады в Армении было даже в релизе канадского МИДа подано в контексте «противодействия российскому влиянию». Во-вторых, российских дипломатов «удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи». И закончили неприкрытой угрозой: «Невольно задумываешься о том, как такая линия отразится на благополучии и безопасности армянского народа». Вроде бы речь о Канаде, но не заметить здесь предупреждения Еревану трудно.

Это каким же, пардон, «форпостом» надо быть, чтобы российская дипмиссия позволяла себе публиковать такие релизы и указывать «ужасно независимой Армении», какие ей открывать у себя посольсва? И как тут не вспомнить нашумевшее интервью «кремлевского евразийца» Александра Дугина, где он весьма четко очертил дозволенный «дипломатический коридор» для Еревана: «…Фонд Сороса должен быть «истреблен», американского посольства в Армении, самого крупного на Южном Кавказе, быть не должно <…> Ну можно оставить одного тихонького консула да и то следить за ним с утра до вечера. Пусть наши внимательные сотрудники ездят и смотрят, чтобы он вообще рта не открывал».

Можно, конечно, громко возмущаться. Но, во-первых, при тех объемах помощи, которые Россия оказывает Армении, при нынешней степени зависимости Еревана от Москвы, и на фоне нынешних трений с Западом вряд ли стоит удивляться, что в РФ решили «натянуть поводок», который оказался куда короче, чем это думали в Ереване. И напомнить Армении, какие она несёт обязательства перед Россией. Так что в Ереване могут, конечно, мечтать спрыгнуть с «русского корабля», но там, как оказалось, вход рубль, а выход десять. И уже не рублей и тем более не драмов. За такие объемы помощи платить всегда приходится государственным суверенитетом и правосубъектностью.

И самое главное, нет гарантии, что реакция Москвы на очередные «вихляния» пашиняновской команды ограничится жестким посольским релизом.

Нурани, обозреватель