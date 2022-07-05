Турция начала расследование происхождения зерна на борту российского корабля, стоящего на якоре у черноморского порта Карасу, после того, как Украина заявила, что груз был украден, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил в пятницу, что Украина призвала Турцию «принять необходимые меры» в отношении судна «Жибек жолы», которое покинуло оккупированный Россией Бердянск с примерно 7000 тоннами зерна на борту.

После этого судно задержали в Турции.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что судно было российским, но сказал, что Москва все еще работает над выяснением того, что произошло.