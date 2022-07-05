На фоне неудачи правительства с процессом евроинтеграции в Грузии зреет серьезное массовое недовольство.

Вечером в воскресенье представители гражданского сектора, оппозиционных политических партий, а также рядовые граждане проводили митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием отставки правительства.

Митингующие настаивают на отставке правительства, чтобы сформировать Кабинет министров национального согласия, который сможет провести реформы в стране для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Многотысячная акция протеста носит название «Домой в Европу», и организована новым одноименным общественным движением. В ее организации также участвовали и представители различных оппозиционных партий. В акции участвовали и граждане, специально приехавшие из регионов.

С утра понедельника участники акции «Домой в Европу» начали у администрации правительства Грузии протестную акцию-перформанс.

Итак, что происходит? Насколько это серьезно? И реально ли такими акциями добиться ухода нынешнего правительства и прихода Кабинета министров национального согласия?

По словам политолога Гелы Васадзе, в Грузии происходит «очередной кризис на фоне мирового кризиса».

«Что касается протестов, к которым протестующие категорически не допускают оппозиционные политические партии, это конечно фон, декорация, призванная показать единство населения Грузии в вопросе о Европе и строительстве демократических институтов.

И это единство действительно есть, но настоящая политика сегодня делается в тиши кабинетов и залов заседания антикризисных групп далеко за пределами Грузии. Смотрите какая штука. Грузия член Рамштайна, то есть по сути антироссийской коалиции. В то же время Грузия управляется человеком, который имеет обширные связи с Россией, хотя я не согласен с тезисом, что он подконтролен Кремлю. Россия сегодня выстраивает экосистему, которая позволила бы ей максимально, там, где это возможно обходить санкции. В свою очередь США и их союзники выстраивают систему, при которой дыр в заборе санкций должно быть как можно меньше», – заявил он «Минвалу».

Он напомнил, что Еврокомиссия выдвинула 12 условий получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Одно из условий, уход от деполяризации в обществе, в переводе на обычный язык означает — отправку экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за рубеж и освобождение посаженного по надуманному обвинению главы оппозиционного телеканала Ники Гварамия.

«Иначе избежать деполяризации в обществе никак не удастся, это очевидно всем, кроме правящей партии. Остальные 10 условий не менее важны, они касаются реформ в судебной и избирательной системах, отношения к меньшинствам, и так далее. То есть то, что называется демократическими институтами. И эти условия «Грузинская мечта» может выполнить, хоть и скрепя сердце. А вот условие по деолигархизации, то есть по отстранению от реальной власти Бидзины Иванишвили для Мечты невыполнимо.

Таким образом, сейчас перед правящей партией, а точнее перед Иванишвили, классическая вилка. Или выполнить 11 условий из 12 и попытаться сохранить политическое поле Грузии в таком состоянии, чтобы победить на выборах 2024 года, или просто проигнорировать требование Еврокомиссии, а по большому счету коллективного Запада, не занимать позицию «ни два, ни полтора». То есть, непоследовательную позицию. Пока ясно виден второй вариант, который неизбежно ведет к политическому кризису. Впрочем, «Грузинская мечта» уже неоднократно справлялась с кризисами. Да и принять первый вариант никогда не поздно.

А эти акции уличные, они необходимо для того, чтобы что-то было. Иначе никак, закон жанра. Но сами по себе, без политики, они вряд ли способны привести к смене правительства», – подытожил Васадзе.

Самир Ибрагимов