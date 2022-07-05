Папа Римский Франциск опроверг сообщения о том, что планирует уйти в отставку в ближайшем будущем, передает Reuters.

Франциск также опроверг слухи о том, что у него рак, пошутив, что врачи «ничего мне об этом не говорили», и впервые рассказал подробности о состоянии колена, которое помешало ему выполнять некоторые обязанности.

В средствах массовой информации циркулировали слухи о том, что сочетание событий в конце августа, включая встречи с кардиналами мира для обсуждения новой конституции Ватикана, церемонию введения в должность новых кардиналов и посещение итальянского города Л’Акуила, может предвещать заявление об увольнении.

Л’Акуила связан с папой Селестиной V, который оставил папский престол в 1294 году. Папа Бенедикт XVI посетил город за четыре года до того, как ушел в отставку в 2013 году, став первым папой, сделавшим это примерно за 600 лет.

Но Франциск отмахнулся от этой идеи. «Все эти совпадения заставили некоторых думать, что будет та же «литургия», — сказал он. «Но это никогда не приходило мне в голову. На данный момент нет».

Однако Франциск повторил свою часто заявляемую позицию, согласно которой он может когда-нибудь уйти в отставку, если ухудшение здоровья не позволит ему управлять церковью.

На вопрос, когда, по его мнению, это может произойти, он ответил: «Мы не знаем. Знает только Бог»