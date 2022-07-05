Отвод ВСУ из Лисичанска позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

«Там есть естественный рубеж — Северский Донец в районе Северска, — посмотрим, как они его будут проходить», — сказал он.

Также Арестович сообщил, что в Луганской области осталась небольшая «серая зона», которая еще не контролируется россиянами, но в целом «можно констатировать, что Луганская область у них».

