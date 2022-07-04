Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций по проблеме экспорта украинского зерна.

«Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем», — заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве.

По его словам, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции». «Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции», — сказал Зеленский.

При этом, ООН, как отметил Зеленский, занимает в этом вопросе лидерскую позицию. «Они, как нам кажется, готовы возглавить этот процесс», — сказал президент.

«С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями, как ж/д, так и речными относительно экспорта нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это не просто, сложные условия», — добавил Зеленский.