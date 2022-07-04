Командование ВМС Финляндии заказало у финской компании Marine Alutech 12 высокоскоростных десантных катеров типа Watercat M18 AMC. Сумма сделки составила 34 миллиона евро.

Катера типа Watercat M18 AMC представляет собой скоростное плавсредство для действий в прибрежных водах и предназначены прежде всего для перевозки и высадки личного состава. Но благодаря модульной конструкции катер способен использоваться для широкого спектра задач, включая и боевые, при установке вооружения.

При длине 19,9 метра и ширине 4,3 метра катер M18 вмещать 30 человек, из них 26 человек десантников, размещаемых в индивидуальных креслах, уточняет издание Zonwar.

На катере созданы условия для длительного пребывания десанта, включая наличие камбуза, гальюна, отопления и кондиционирования, размещения запасов продовольствия и пресной воды, а также специальных мест для размещения снаряжения, оружия и боеприпасов десантной группы.

Катера Watercat M18 AMC оснащены двумя дизельными двигателями «Scania» DI16 077 мощностью 900 л. с. (660 кВт) и приводится в движение двумя водометными движителя Rolls-Royce Kamewa 40A3 развивая максимальную скорость более 40 узлов и длительную крейсерскую до 35 узлов с полной нагрузкой, а запас его хода составляет 200 миль.

Корпус катера и надстройка выполнены из алюминиевого сплава и композиционных материалов, имеют встроенную баллистическую защиту и систему защиты от ОМП.

Катер оснащен современным оборудованием наблюдения и навигации.

Штатное вооружение включает дистанционно управляемую турель с 12,7-мм пулеметом.

На катера устанавливаются системы радиационной, химической и биологической защиты и дистанционно управляемые модули вооружения.