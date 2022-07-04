Генпрокуратура распространила информацию о поломке лифта в жилом доме в Баку.

Известно, что 4 июля в результате технической неисправности в лифте многоэтажного дома по адресу: Наримановский район, улица Иззаддина Гасаноглу, дом 6, в результате внезапного падения лифта с одного этажа на другой, Захра Мамедова, 1974 года рождения, получила травму ноги и была госпитализирована.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Наримановского района проводится расследование.

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В одном из столичных домов сорвался лифт. Инцидент произошел в Наримановском районе. В результате пострадала женщина.

