Бывший президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не допустил бы нынешнего развития ситуации вокруг Украины, а также стремительного роста инфляции, если бы остался хозяином Белого дома.

«Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы, — написал Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social. — Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом».