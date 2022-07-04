По меньшей мере шесть человек погибли, 24 ранены в результате стрельбы в понедельник на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила администрация города на своем сайте.

Телеканал WGNTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада, он находится на свободе и, предположительно, одет в камуфляжную одежду.

Движение на месте происшествия полностью перекрыто, там находятся экстренные службы и полиция. Местным жителям предписано оставаться дома и не пытаться попасть в центр города.

