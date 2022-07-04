Украина защищает свою землю от российского вторжения, и воюет прежде всего за мир, сказал президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 4 июля, выступая перед университетским сообществом Японии.

«Это война в Украине, которую начала Российская Федерация, которую продолжает Российская Федерация и которую Российская Федерация не хочет прекращать. Украина же защищает собственную землю, свой суверенитет, свою территорию. Украина воюет за мир. Вот такой жестокий парадокс ХХІ века, а для нас это — реалии. Мы не можем сложить оружие, потому что иначе мы исчезнем. Как государство, как народ, просто как люди», — отметил он.

Также Зеленский уточнил, что Россия выбрала путь к войне, в то время как Украина — путь к миру.

«Россия стреляет в уничтожение, Украина — для выживания. Война — национальная идея Российской Федерации. Национальная идея Украины — мир», — уточнил Зеленский.