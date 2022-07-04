В Литву доставили «Байрактар», предназначенный для Украины. Cредства на БПЛА были собраны жителями Литвы, но турецкая компания Baykar Makina пообещала передать его бесплатно.
Собранные деньги пошли на боекомплекты для беспилотника.
В Литву доставили «Байрактар», предназначенный для Украины. Cредства на БПЛА были собраны жителями Литвы, но турецкая компания Baykar Makina пообещала передать его бесплатно.
Собранные деньги пошли на боекомплекты для беспилотника.
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