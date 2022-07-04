Офис Всемирной организации здравоохранения передал Азербайджану 3000 тестов на оспу обезьян.

С данным заявлением выступила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, Азербайджан является одной из первых стран, получивших от организации тесты.

«Мы стремимся поддерживать страны проверенными инструментами общественного здравоохранения, включая контроль, отслеживание контактов и изоляцию инфицированных пациентов. Ранняя диагностика является важной частью этих усилий», — отметила Х.Харманджи (цитата по Report).