Россияне хотят провести «референдум» на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

«Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа», — заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

По его словам, РФ ещё не определилась с планами насчёт захваченных территорий.

«Создание новых «народных республик», создание одной крупной «народной республики», присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России — это всё будет решаться, как и всегда в России, в последний день», — добавил Буданов.