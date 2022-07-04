Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «историческим вызовом» последствия нынешних событий в Украине, отметив, что их невозможно будет преодолеть в обозримом будущем.

Выступая в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями профсоюзов и промышленных объединений, Шольц заявил, что происходящее в Украине является «переломным моментом», который «изменил все». «Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем», — сказал глава правительства Германии. «Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — подчеркнул он.

В то же время он выразил мнение, что Германия сможет справиться с кризисом, возникшим из-за ситуации вокруг Украины. «Федеральное правительство уже представило два обширных пакета [помощи], чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя», — заметил Шольц. На эти цели в текущем году, по его словам, «власти ФРГ выделили €30 млрд».