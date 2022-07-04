Посольство России в Армении распространило сегодня, 4 июля, комментарий в связи с планами правительства Канады открыть в закавказской республике своë посольство.

«Обратили внимание на появившееся в местных средствах массовой информации сообщение об открытии в Армении посольства Канады. Всё бы ничего, только вызывает недоумение, что этот шаг, согласно СМИ, МИДом Канады был откровенно подан в качестве средства „противодействия российскому влиянию“.

Удивляет столь неприкрыто высокомерное и пренебрежительное отношение к государству, с которым вроде бы собираются укреплять двусторонние связи», — отметили в диппредставительстве.

В российском посольстве сочли этот «сюжет показательным с точки зрения восприятия правящими кругами государств, причисляющих себя к „золотому миллиарду“, остального мира».

«Именно такое надменное и подчас аррогантное отношение к другим странам и народам и лежит в основе многих трагических событий, которые происходят в современном мире», — обратили внимание дипломаты РФ.

Об открытии посольства в Ереване на прошлой неделе сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Это позволит укрепить связи между нашими странами и увеличить поддержку демократии в Армении со стороны Канады. Поскольку правила, обеспечивающие стабильность и безопасность, стоят перед вызовами, Канада будет работать над защитой мира и демократии во всëм мире», — многозначительно написала глава канадской дипломатии в своем микроблоге в Twitter.

Канадское посольство в Ереване станет первой резидентной дипмиссией североамериканской страны на Южном Кавказе.