Армянская диаспора разделилась на две части. Одна ее часть категорически не желает оказывать поддержку процессу нормализации, а другая ее часть оказывает поддержку этому процессу.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Некоторые силы в Армении совершают нападение на дом премьер-министра, проводят уличные акции, оказывают серьезное давление, а это создает серьезное препятствие процессу нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией», — добавил глава МИД Турции.