Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости этой страны.

«Вот уже 30 лет Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают дружественные и партнерские отношения. С первого дня мы высоко ценим поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — отметил президент.

Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается в двусторонней и многосторонней плоскости, отметил президент.

«Продолжающаяся долгий период наша совместная деятельность по обеспечению международной безопасности и борьбе с терроризмом вызывает удовлетворение. Тесное сотрудничество наших стран в вопросах энергетической безопасности, близкое участие и всесторонняя поддержка США в осуществляемых нами крупномасштабных транснациональных проектах являются одними из основных факторов нашего успеха.

Сотрудничество между Азербайджаном и США, которое сегодня поднялось до уровня стратегического партнерства в ряде важных сфер, создало условия для расширения и наших политических связей. Сотрудничество наших стран в сфере энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом носит образцовый характер», — подчеркнул президент.

Он также выразил надежду на то, что США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций, установлении контактов между людьми в период, когда на Южном Кавказе формируются благоприятные условия для установления устойчивого мира, экономического прогресса.

Глава государства также отметил, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на основе представленных нами пяти принципов.

Отметив, что мины, установленные Арменией на освобожденных территориях, остаются самым большим препятствием для проводимых здесь работ по восстановлению и реконструкции, президент поблагодарил США за помощь в разминировании.

«Мы ценим помощь США нашей стране в разминировании. Также возлагаем большие надежды на поддержку вашей страны в вопросе выяснения судеб около 4000 наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта», – подчеркнул Ильхам Алиев.