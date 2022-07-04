Венесуэла поддерживает Россию в войне с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Карлоса Фариа после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Со стороны правительства и президента Венесуэлы мы выразили на переговорах свою поддержку России в контексте осуществляемой ею специальной операции на Украине. РФ готова к диалогу, готова к переговорам. Мы видим это, поддерживаем это и надеемся, что будут достигнуты договоренности, которые будут учитывать интересы и РФ, и Украины», — цитирует Фариа ТАСС.