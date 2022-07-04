Минская группа ОБСЕ действительно, утратила былую жизнеспособность, в том числе из-за геополитических изменений. Об этом, как передает Minval.az, написал на своей странице в Facebook экс-министр здравоохранения Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян.

«Французский и американский сопредседатели просто не могут разговаривать с российским сопредседателем из-за нежелания РФ или противоположной стороны. И для меня немного странно постоянная ссылка на данный формат. Тем самым мы загоняем фактический диалог в тупик, что не исходит из наших интересов. Сейчас мы не можем позволить себе такую роскошь. Мы должны уметь находить решения для противостояния угрожающим вызовам, а не наоборот — откладывать эти решения», — написал Торосян.

Он также коснулся вопроса мира. «Нам, как нации, народу и государству, бесконечно внушали, что мы не можем и не имеем права жить в мире с соседями. Как внутренние силы с разной повесткой, так и разные государства без конца нам твердили: «Вы не сможете самостоятельно решить свои проблемы с соседями, мы должны обязательно присутствовать».

Думаю, мы должны сломать данный стереотип и понять, что можем предпринять шаги в направлении мирной жизни с нашими соседями. Мы сейчас живем с совершенно противоположным стереотипом, что с турком, азербайджанцем жить просто невозможно.

Если мы сможем коллективно сломать этот стереотип, сможем сесть за стол переговоров и найти компромиссные решения. Если не сможем и нам продолжат навечно внушать, что нельзя договориться ни о каких нормах сосуществования с двумя нашими соседями, особенно с Азербайджаном, то мы навсегда останемся в этом тупике, который всегда будет приносить нам новые бедствия», — заключил депутат.