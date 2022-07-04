Турция играет чрезвычайно стабилизирующую и значимую роль в войне в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, находящийся с визитом в Турции, во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой, сообщает АПА.

Он отметил, что Турция прилагает большие усилия и для вывоза зерна из украинских портов. Кроме того, министр напомнил, что Турция задержала груженное украинским зерном судно под российским флагом.

А.Шалленберг подчеркнул важность продолжения диалога в вопросе отношений Турции и ЕС.