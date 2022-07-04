Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора Север-Юг и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара, заявил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов со своим иранским коллегой, сообщает Report со ссылкой на Mehr.

Говоря об установлении мира в регионе, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан «стремится к нормализации отношений с Арменией». «Мы заявили о своей готовности возобновить транспортное и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией и внесли предложения о делимитации границы между двумя странами», — заявил Дж. Байрамов.

Строительство 165-километровой железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана активизирует международный транспортный коридор «Север-Юг».