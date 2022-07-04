Тюрьма в Гуантанамо. Вот уже много лет само это название вызывает ужас и ассоциируется с пытками и истязаниями лиц, которые оказались в лагере США на Кубе.

Оказавшиеся в этом чистилище заключенные, будучи обвиняемыми в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника, на себе испытали все «прелести» «Божественной комедии» Данте, пройдя все девять кругов ада.

Не имею никакого намерения быть адвокатом отморозков, оказавшихся в эпицентре ада на Земле, но суд и следствие никто не отменял. То есть, присутствие в вышеупомянутом лагере вовсе не означало вину того или иного заключенного и одновременно не исключало знакомство со всеми видами «американской демократии».

Однако, выясняется, что американцы не одиноки в своем стремлении доказать, что они правы во всем, даже, если неправы. Нашлась более твердолобая нация, чем янки, которая переняла инновационный западный пример издевательств над заключенными, и на этом поприще уже имеет свой опыт.

Конечно же, коли речь зашла о твердолобости, то на авансцену выходят «древние» армяне. Они и Хеопса надоумили построить пирамиду на два этажа выше, и в гробницу Рамзеса II подбросили золотые коронки, да и Сфинкс выглядел бы, как армянин с его выдающимся носом, если бы не Наполеон.

Мы не голословны, и приведем конкретные факты, которые изложила омбудсмен Армении Кристине Григорян. Она выявила случаи принудительного лечения в тюрьмах. Об этом омбудсмен сообщила в соцсети.

По следам сообщения, поступившего на горячую линию омбудсмена, Григорян и ее сотрудники побывали в медцентре «Больница для осужденных», где выяснили, что иностранный гражданин, зарегистрированный в психиатрическом отделении, получал принудительное лечение, в том числе транквилизаторы. При этом ему не обеспечили надлежащих бытовых условий содержания, не дали связаться с родными, не дали объяснений на родном или ином понятном языке.

Выяснилось, что ранее осужденный гражданин, содержавшийся в Армавирской тюрьме, совершил попытку самоубийства, но не был осмотрен, а психолог навестил его только четыре дня спустя. Не была оценена степень опасности заключенного для окружающих. Отправив осужденного на лечение, ему не объяснили, какие психические нарушения у него обнаружили, как собираются его лечить и какие могут быть последствия, если он откажется от помощи.

Мониторинг омбудсмена показывает, что подобные случаи не единичны, а министерство юстиции, ответственное за тюремные учреждения, недостаточно хорошо отслеживает подобные нарушения.

Исходя из этого, омбудсмен предложила министру юстиции провести расследование с участием администраций тюрем и «Больницы для осужденных», исключить принудительную госпитализацию. В случае инцидентов с заключенными (в том числе попыток самоубийства) они должны проходить надлежащий медицинский контроль. Гражданам, не владеющим армянским языком, следует разъяснять их права и вопросы, связанные с лечением.

Думается, что после этого признания армянского омбудсмена, говорить о «миролюбии» хаев может либо безнадежный простак, либо получивший принудительное лечение.

А принудительное лечение представляет собой однообразную и нехитрую процедуру: превратить заключенного или пациента в «овощ». Армянский омбудсмен выявила данные факты и не исключено, что вскоре и она превратится в «овощ», который будет петь «гимн арцаха».

А если серьезно, то это вовсе не смешно. И если армяне применяют методы инквизиции к своим соплеменникам, то что тут говорить о наших соотечественниках, которые годами томятся в застенках армянского «Гуантамо».

И что непостижимо с точки зрения нормальной человеческой логики, сегодня армянская сторона пытается вернуть на родину своих террористов, которых она именует военнопленными. Противную сторону даже не интересует то обстоятельство, что террористы были взяты в плен и осуждены по всей строгости УК Азербайджана.

Но даже, если предположить, что Азербайджан вернет этих мерзавцев, то мы уверены, они будут причислены к лику святых. Больница для осужденных в Армении, где людей подпитывают пестицидами для взращивания из них «овощей», только для простых армян…

Фарид Теймурханлы