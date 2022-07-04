ЕС прокомментировал последние события, произошедшие в Узбекистане.

Информацию об этом распространил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

В обращении говорится, что ЕС призывает провести открытое и независимое расследование в связи с насильственными событиями, произошедшими в Каракалпакстане после публикации поправок, предложенных в Конституцию Узбекистана: «Мы испытываем чувство глубокого сожаления в связи с человеческими жертвами, и продолжаем следить за процессами. Мы принимаем шаги, предпринятые президентом Мирзиёевым для оперативной реакции на обеспокоенность общественности в связи с предложенными поправками. Призываем все стороны быть терпеливыми, чтобы предотвратить какую-либо эскалацию или очередное насилие».

Пресс-секретарь заявил, что ЕС призывает правительство Узбекистана обеспечить права человека в соответствии с международными обязательствами, в том числе, свободу выражения и собрания.

«У ЕС крепкое и развивающееся партнерство с Узбекистаном. Мы поддерживаем реформаторские усилия Узбекистана, и призываем ее продолжить этот процесс на основании обсуждений с гражданами и с заинтересованными сторонами, опираясь на международные нормы и лучший опыт», — говорится в обращении.