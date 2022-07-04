4 июля председатель Евросовета Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы были обсуждены вопросы брюссельской повестки дня.

Шарль Мишель подчеркнул важность для Европейского Союза обеспечения стабильности, мира и безопасности на Южном Кавказе. Он добавил, что ЕС продолжит прилагать усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подписанию мирного договора, делимитации границ и открытию транспортно-коммуникационных линий.

Отметив трехсторонние встречи, проведенные по инициативе и при участии председателя Евросовета, достигнутые в этих рамках договоренности, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что переговоры по нормализации отношений между АР и РА, подписанию мирного договора, делимитации и демаркации границ, открытию транспортно-коммуникационных линий приведут к реальным результатам.

Глава государства отметил масштабную минную проблему, стоящую перед Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, и подчеркнул важность прояснения Арменией судеб около 4 000 азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести со времен первой армяно-азербайджанской войны.