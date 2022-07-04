Большой адронный коллайдер с 5 июля 2022 года начнет круглосуточную работу после трехлетнего перерыва, об этом сообщила Европейская организация ядерных исследований.

Коллайдер будет работать в течение четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт. Это будет четвертый запуск устройства.

Он запустит навстречу друг другу два пучка протонов со скоростью, близкой к скорости света. Таким образом ученые хотят инициировать 1,6 миллиарда столкновений в секунду.

Новый уровень энергии позволит им продолжить исследование бозона Хиггса. По сравнению с первым запуском коллайдера, в результате которого был открыт бозон, на этот раз столкновений будет в 20 раз больше.

Результаты столкновений содержимого ядра атома будут записаны и проанализированы учеными. Таким образом исследователи хотят больше узнать о темной материи, темной энергии и других фундаментальных загадках.