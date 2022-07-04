Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) назвало дату вступления в силу закона «О продовольственной безопасности».

Закон «О продовольственной безопасности Азербайджана» (с учетом статьей 38.6, 38.7 и 38.8) вступает в силу с 1 января 2023 года, сообщили в АПБА.

Закон, состоящий из 9 глав и 38 статей, распространяется на стадии производства и переработки пищевых продуктов в Азербайджане, а также на стадии переработки, оборота, утилизации импортируемых пищевых продуктов.