Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в отговорках, чтобы не принимать Киев в Альянс. Об этом он заявил в интервью «Левому берегу» после того, как НАТО одобрило процесс вступления Швеции и Финляндии.

Кулеба напомнил, что одним из аргументов против вступления Украины было то, что появление новой границы Альянса с РФ может привести к эскалации.

«То есть все эти аргументы о том, почему нельзя брать Украину в Альянс, обнулились. Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание нас интегрировать», – отметил он.

В то же время Кулеба отметил, что не видит сейчас предпосылок для изменения НАТО своей практической политики относительно членства Украины.