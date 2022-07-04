Германия выделила госбюджету Украины грант на сумму в 1 миллиард евро, сообщает ukranews.com со ссылкой на Министерство финансов страны.

Финансовые средства переведены в госбюджет Украины на специальный счет, открытый Международным валютным фондом для того, чтобы донорские страны перечисляли деньги для помощи Украине.

Во время военной обстановки эти средства будут направлены на финансирование приоритетных бюджетных расходов.

Всего с начала военной ситуации Украина уже получила от Германии 1,3 миллиарда евро для поддержки финансовой и бюджетной систем.