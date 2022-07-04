Как-то известный французский философ и просветитель Вольтер изрек мысль: «Если бы не было Бога, его следовало бы выдумать. Но он в этом не нуждается».

События, которые имели место за последние полтора года в Армении и сепаратистском огрызке в Карабахе, показали , что хаи штудируют именно данную цитату Вольтера, естественно, на свой манер.

В армянском варианте она звучит так: «Если бы не было предателя, то его следовало бы выдумать». А вот дальше искаженная фраза, которая теряет свой смысл, если не вплести в нее элемент исторической правды и справедливости: «Эта нация не нуждается в предательстве. Она сама — рассадник лицемерия».

Говоря о нации, мы всех армян одним аршином не мерим. Но и не забываем о том, что когда наших соотечественников изгоняли из родных очагов в Армении, когда был учинен Ходжалинский геноцид, когда сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны даже не из Армении, а из Азербайджана – в защиту жертв от армян мы ничего не слышали.

И это предательство, словно неизлечимый вирус, засело в генах тех, кто в дружбе также верен, как змея, пригретая на груди. Итак, в Армении и сепаратистском огрызке наблюдается поствоенный синдром. Закавказские цыгане до сих пор не понимают, что в том положении, в котором они оказались, виноваты они же сами. Но удобнее найти предателей, чтобы (простите за тавтологию) оправдать свою предательскую сущность.

И дело в этом направлении кипит.

В 2021 году высокопоставленный армянский военнослужащий собирал информацию об «армиях Нагорного Карабаха» и Армении, передавая Азербайджану через посольство в Грузии. Сейчас офицер находится под арестом, уголовное дело направлено в суд.

Спустя год, 25 мая Служба национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыла еще один случай госизмены, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что гражданин Армении Д.Г., являющийся военнослужащим, владел информацией о координатах боевых позиций №-ой воинской части, расположенных вдоль границы, оборудовании, вооружениях, количестве осуществляющих дежурство солдат. В январе 2022 года он через Facebook познакомился с представителем иностранных спецслужб и был завербован им. После этого, с января по март он собирал и через приложения WhatsApp и Messenger передавал представителям иностранных спецслужб информацию, являющуюся государственной и служебной тайной: о месте расположения боевой позиции, обороняемой его подразделением, количестве состава боевого дежурства, а также другие данные, касающиеся боевого дежурства.

Тем самым он посредством шпионажа совершил госизмену в ущерб территориальной неприкосновенности Армении и внешней безопасности, за что в виде банковского перевода получил направленную спецслужбой иностранного государства оплату в размере 200 долларов.

В рамках уголовного дела, возбужденного в следственном департаменте СНБ по факту госизмены, Д.Г. был задержан, он дал признательные показания, после чего был привлечен в качестве обвиняемого на основании собранных достаточных доказательств. В отношении задержанного применена мера пресечения — арест.

Но и это еще не все. Фантазия армян настолько примитивна, что Д.Г. становится Л.Г. Виртуальная Служба национальной безопасности (СНБ) несуществующего государства раскрыла очередной случай «госизмены». Оказывается, что «гражданин арцаха» (здесь и далее кавычки Minval.az) Л.Г. являясь военнослужащим, в январе-феврале 2021 года посредством Facebook установил связь с аккаунтом, открытым сотрудником иностранной спецслужбы на имя армянки. После недолгого общения он через банковский перевод получил от нее 150 долларов, сообщив в обмен на деньги определенные сведения военного характера.

При посредничестве указанной девушки он с февраля 2021 года, использовав мобильное приложение, продолжал контактировать с другим представителем иностранной спецслужбы, и по долгу службы располагая информацией о координатах, оборудовании, вооружениях, количестве солдат, осуществляющих боевое дежурство на передовых «боевых постах №-ой воинской части армии обороны арцаха», он по заданию сотрудника иностранной спецслужбы с марта 2021 года по май 2022 года собрал и передал сведения, являющиеся государственной и военной тайной, в частности, о призыве, бронетехнике, транспортных средствах, боевых постах, расположении воинской части и зданий на ее территории, режиме воинской части, а также о других воинских частях Арцаха и дислоцированной в республике российской миротворческой бригаде.

«За это он от сотрудника спецслужбы иностранного государства посредством банковского перевода получил оплату в размере 1400 долларов, тем самым нанеся урон территориальной неприкосновенности и внешней безопасности «Арцаха»», — говорится в сообщении армянских СМИ.

В целом, размер оплаты, которую Л.Г. получил от представителей иностранных спецслужб, составил 1550 долларов.

Мы, конечно же, понимаем, что в вопросе пропаганды на фоне катастрофической бедности, в которой пребывает Армения, дивиденды нужны. Но предатели — не тот конек, который следовало бы оседлать. Это армянская идеология. И наезжать на предателей, значит, оскорбить память своих предков…

Фарид Теймурханлы