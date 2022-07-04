Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел (МВД) распространили информацию о ранении полицейского в Евлахе.

На основании информации, поступившей в Евлахский районный отдел полиции о культивации наркосодержащих растений на территории села Гаджиселли района, сотрудники полиции осмотрели эту территорию. В ходе задержания занимавшихся выращиванием наркосодержащих растений ранее судимого жителя села Реяла Исмаилова и его отца Мушфига Исмаилова Р.Исмаилов ранил сотрудника полиции режущим предметом. Он сбежал с места происшествия, но его отец был задержан. В этот день на территории было обнаружено и изъято 50 кустов конопли.

По факту в Прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статьям 126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) и 315 (оказание сопротивления или применение физической силы в отношении представителя власти) и по другим статьям УК.

В ходе оперативно-следственных мероприятий Р.Исмаилов тоже был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал в отношении Р.Исмаилова и М.Исмаилова меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.