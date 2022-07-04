Сотрудники Прокуратуры Сураханского района Баку квалифицировали нападение на жительницу Зыхского жилого комплекса Айнуру Алиярову (1985 г.р.) как покушение на убийство. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в минувшее воскресенье, в 14:00 Сахиль Мамедов (1978 г.р.), вооружившись ножом, напал на свою знакомую Алиярову и нанес ей три проникающих ранения в области груди и живота. Женщина госпитализирована. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Мамедов задержан и привлечен к ответственности.

Известно, что мужчина проживал по тому же адресу, что и жертва. В настоящее время выясняется мотив преступления.

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