Армения несет ответственность за то, что в разрез норм и принципов международного права уничтожила материальное и культурное наследие, принадлежащее азербайджанскому народу.

Об этом на презентации книги «Материально-культурное наследие на исторических азербайджанских землях: От Иревана до Зангезура» сказал министр культуры Анар Керимов, сообщает АПА.

Министр отметил, что на встрече, которая была проведена 4 июля в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, была достигнута договоренность о том, что ЮНЕСКО отправит миссии не только в Азербайджан, но и в Армению: «Согласно договоренности, ЮНЕСКО не отреагировала на проведение миссии в Армении. Азербайджанская сторона неоднократно поднимала этот вопрос на уровне ЮНЕСКО. Кроме того, гражданские общества Азербайджана, многие НПО представили в комитет ЮНЕСКО многочисленные материалы о разрушении материального наследия Азербайджана в Армении. Надеемся, что ЮНЕСКО отреагирует на эти факты, и приступит к осуществлению технической миссии. Здесь большая ответственность ложится и на азербайджанскую сторону, наше общество и НПО».

Министр культуры также коснулся бездействия ЮНЕСКО: «Несмотря на то, что на различных форумах секретариату ЮНЕСКО были предоставлены многочисленные фотофакты об умышленном разрушении историко-культурных памятников во время оккупации азербайджанских земель, организация фактически закрывала глаза на эти доказательства, не оказала давление и не выступила с обращением к захватнической стороне. К сожалению, это говорит о политизации этой организации».