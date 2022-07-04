Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир-Абдуллахианом.
Министры обменяются мнениями по развитию двусторонних отношений, региональным и международным вопросам.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир-Абдуллахианом.
Министры обменяются мнениями по развитию двусторонних отношений, региональным и международным вопросам.
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