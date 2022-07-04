Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 4 июля отправляется с визитом в Великобританию, выступит с докладом на пленарном заседании представительной международной конференции, примет участие в обсуждениях.

Целью визита является участие в Международной министерской конференции по свободе религии и вероисповедания, которая будет проведена 5-6 июля в Лондоне, сообщает пресс-службв УМК.

Визит состоится на основании пригласительного письма государственного министра Великобритании по странам Южной и Центральной Азии, Северной Африки и ООН, Лорда Уимблдонского Ахмада.