Причиной массового отравления в супермаркете Bolmart по ул. Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку, о котором стало известно только сегодня, стал толь.

Сотрудник Minval.az связался с завотделением Токсикологического Центра Азером Максудовым и попросил прокомментировать инцидент.

По словам А. Максудова, в воскресенье на крыше супермаркета Bolmart проводились строительные работы, укладывали пластины толя, в процессе прокладки использовался пропан. Самое интересное, по его словам, что с рабочими, кладущими толь, ничего не случилось, зато работникам супермаркета стало плохо. На плохое самочувствие пожаловались женщины – работницы супермаркета (около 30 человек). Все они были доставлены в Центр, прошли обследование, состояние у всех удовлетворительное. Пострадавшие в течение короткого времени были выписаны домой.