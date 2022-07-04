Российская армия еще ведет бои в Лисичанске, но после его захвата будет наступать на Северск, говорится в свежем отчете Американского института изучения войны (ISW).

Вместе с наступлением на Северск российские войска могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

«Украинские силы, вероятно, продолжат боевой отход к трассе Е40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли они обороняться в районе Северска», — говорится в сообщении института.