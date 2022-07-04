Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для последующей передачи их Киеву. Об этом завила глава МИД страны Лиз Трасс, передает газета Guardian.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — заявила она.

По ее словам, поддержание данной инициативы, вероятнее всего, потребует изменений в законодательстве. При этом конфискованные активы могут быть переданы пострадавшим гражданам Украины или властям страны.