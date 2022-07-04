Россия потеряла в ходе войны с Украиной не менее 35 тыс. человек убитыми, и эти потери могут быть больше. Об этом в видеообращении по итогам 3 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они потеряли более 35 тысяч солдат убитыми, и это еще консервативная оценка. И ради чего это все? Ради того, чтобы сумасшедшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах», – сказал он.

Президент подчеркнул, что «другого ответа просто нет».

«Для всех в мире – и, я уверен, для всех неглупых людей в самой же России – понятно, что Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим», – объяснил Зеленский.

Он отметил, что в связи с вторжением российская экономика оказалась «в наибольшем за последние 50 лет кризисе».

«Мир отказывается от связей с Россией», – заявил Зеленский.