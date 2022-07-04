Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала не допустить заключение «нового минского соглашения» для Украины, по её словам, Киеву нужна «чистая победа над Россией».

В интервью газете Journal du Dimanche она заявила, что «плохо продуманный мирный договор» предоставит возможность президенту России Владимиру Путину «перегруппировать свои силы».

Именно поэтому, по словам Трасс, Запад не должен допустить заключения новых минских соглашений.

«Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит её безопасность», — цитирует её РИА Новости.

Глава британского МИД добавила, что она обсудила этот вопрос со своей французской коллегой Катрин Колонна, и «все союзники согласны с этой целью».