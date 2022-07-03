Новосибирский ученый, заведующий лабораторий квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене Дмитрий Колкер, умер. Об этом сообщили источники ТАСС и «Тайги.инфо».

У Колкера была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он не мог питаться самостоятельно, ему нужны были поддерживающая терапия и противорвотные препараты, рассказала его дочь Алина Миронова.

Родственники сообщили, что сотрудники ФСБ забрали его прямо из больницы и перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его арестовали до 29 августа.

Сын ученого Максим Колкер рассказал «Тайге.инфо», что его отцу вменяли предоставление Китаю сведений, представляющих государственную тайну. По ст. 275 УК (госизмена) ему грозило до 20 лет лишения свободы.

По словам сына, ученый читал лекции студентам в Китае, и все это время рядом находился сотрудник ФСБ, а разговоры и выступления на английском языке были запрещены. «Любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны», — написал он во «ВКонтакте».