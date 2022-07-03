Заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко о единой армии с Россией является опасным сигналом для Украины и для народа Беларуси.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

«Та информация, о которой вы сказали (заявление Лукашенко о единой армии с РФ), я думаю, это, прежде всего, опасно для беларуского народа. Он не должен вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Я думаю, опасным звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала», — заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, ранее Лукашенко не раз подавал сигналы о том, что удары по Украине были выпущены без его воли.