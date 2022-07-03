Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на $100 млн.
Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.
Украина получит: 14 БТР, 20 бронетранспортёров Bushmaster (к ранее переданным 40), беспилотники и другое оборудование.
Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на $100 млн.
Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.
Украина получит: 14 БТР, 20 бронетранспортёров Bushmaster (к ранее переданным 40), беспилотники и другое оборудование.
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