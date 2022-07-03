Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк объяснил причины «хлопков» в российских прифронтовых городах.

«Первая — атака своих городов собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия.

Вторая — в «интеллектуальных операторах российских систем ПВО, у которых руки растут из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела».

Третья — кармическая: «Мариуполь, Кременчуг, Сергеевка, Чортков, Харьков, Буча, Северодонецк — зло всегда имеет последствия».

Четвертая — Божий промысел», — отметил Подоляк.