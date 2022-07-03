Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк объяснил причины «хлопков» в российских прифронтовых городах.
«Первая — атака своих городов собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия.
Вторая — в «интеллектуальных операторах российских систем ПВО, у которых руки растут из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела».
Третья — кармическая: «Мариуполь, Кременчуг, Сергеевка, Чортков, Харьков, Буча, Северодонецк — зло всегда имеет последствия».
Четвертая — Божий промысел», — отметил Подоляк.
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