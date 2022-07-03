5 июля Министерство экологии и природных ресурсов проводит международную конференцию, посвящённую Каспию. Об этом заявила глава Гидрометслужбы Минэкологии Умайра Тагиева.

«Трудно переоценить значение Каспийского моря для стран нашего региона. Омывая берега пяти стран, Каспий помимо его значения хозяйственно-экономического, стратегического, он имеет значительное климатоопределяющее влияние для региона.

Перепады уровня моря, всегда приносили большой ущерб народному хозяйству. Все мы помним 1978-1995 годы, когда повышение его уровня на 2,5 м закончилось затоплением инфраструктурных объектов, населенных пунктов», — отметила У.Тагиева.

«Теперь Каспий мелеет. За последние 15 лет, его уровень снизился почти на 1,5 м. А до достижения 100 летнего минимума 1977 года, осталось лишь 80 см. Многолетние исследования показали, что максимальная амплитуда колебаний уровня составляет 3 м.

И если ранее, эти колебания уровня Каспия, происходящие в течении столетия, приходились на период так называемого относительно «стабильного климата», то сейчас, изменение климата оказывает свое влияние на этот процесс», — сказала она.

Согласно заявлению Тагиевой, последние десять лет, изменение климата происходит более ускоренно, чем это прогнозировалось мировыми учеными ранее.

«Это налагает свои последствия на экосистемы в целом. В этой связи, определение наиболее реалистичного прогноза- сценария изменения уровня Каспия, а также разработка адаптационных мер является жизненно важным для всех прикаспийских стран и окружающего региона.

Именно с этой целью 5 июля, представители гидрометслужб и ученые как прикаспийских стран, так и зарубежные эксперты, представители международных организаций обменяются мнениями на международной конференции по теме «Изменение уровня Каспия на фоне климатических изменений, прогнозы и меры адаптации», — подытожила У.Тагиева.