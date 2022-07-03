Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава может поставить Украине истребители МиГ-29 и танки. Об этом сообщает Чешское ТВ.

«Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране её воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки», — передаёт телеканал.

О сроках возможных поставок и других подробностях он не упомянул. Хегер объяснил это тем, что «Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику».