Запуск Зангезурского коридора имеет первостепенную важность на данный момент.

Об этом заявил директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша.

Он добавил, что создание коридора откроет колоссальные возможности для развития транспортного сектора в регионе.

«Это имело бы позитивный эффект для всех стран Центральной Азии и даже для Китая, поскольку связывало бы нас с Турцией», — приводит его слова Trend.