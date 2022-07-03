«Шуша является колыбелью культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира».

С данным заявлением выступил заместитель генерального секретаря Организации Тюркских Государств (ОТГ) Гисмят Гезалов в рамках участия во внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

«Как известно, Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира 2023 года, в связи с чем проводится плановая работа. В рамках Организации Тюркских Государств уже функционирует координационный совет. Он вместе с такими братскими организациями, как ТЮРК ПА, Тюркская академия, Международный фонд Тюрского развития готовит план мероприятий, которые будут осуществлены в Шуше в 2023 году» — отметил он.