Странам Тюркского мира необходимо расширить взаимные направления пассажирских авиаперевозок.

Об этом сказал директор института прикладных этнополитических исследований Казахстана Талгат Калиев на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

«Нам нужно расширить авиасообщение и установить более выгодные тарифы для развития туризма в тюркском мире», — сказал он.

Он также предложил формировать программы обмена кадрами, в частности, в сфере СМИ для интеграции тюркских стран.